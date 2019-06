Tiede

Varikset ärhentelevät nyt lenkkeilijöille, mutta on niillä syynsäkin pelätä

Imatralla

Englannissa

Entäpä

koettiin viime viikolla kummia, kun poliisipartio joutui ampumaan vihaisen variksen. Varisparvi oli hyökännyt naisen kimppuun lenkillä ja nokkinut tältä pään verille.Varikset puolustavat nyt poikasiaan. Tämän koki myös allekirjoittanut menneellä viikolla.Ulkoilutin koiraa, kun tutulla polulla puun oksalle ilmestyi yhtäkkiä varis raakkumaan pontevasti. Varis, ylväs lintu, dinosaurusten viisain jälkeläinen. Testeissähän varikset ratkovat loogisia pulmia jopa ihmislapsen tasolla ja nauttivat leikistä. Ne esimerkiksi viihdyttävät itseään ratsastamalla villisioilla.Tämän yksilön kanssa emme saavuttaneet molemminpuolista kunnioitusta. Corvus corone cornix kävikin päälle ja suoritti useita taktisia ilmaiskuja päin selkää.Lopulta alkoi ketuttaa moinen toiminta ja annoin variksen ymmärtää voimasanoin, että voisitko lopettaa. Ei auttanut. Pitää jatkossa selata tarkemmin varis-ihminen -sanakirjaa.Jos kohtaat lenkillä vihaisen variksen, parasta on perääntyä ja suojata päätä. Ja ymmärtää, että varistakin ketuttaa: katsella nyt joka päivä koirien kanssa ympäriinsä laahustavia kaksijalkaisia ja kuunnella ihmispoikasten rääkymistä lähiöiden leikkipuistossa.keskiaikainen monikkosana isolle varisparvelle on ”murder of crows”, varisten murharyhmä. Korpeista puolestaan muodostuu ”unkindness of ravens”.Pahaenteisesti raakkuvia varislintuja ei siis pidetty kovin miellyttävinä. Ei korppi korpin silmää noki, sanoi vanha kansa, eikä taaskaan tiennyt mistään mitään. Varikset ovat kaikkiruokaisia pyrkyreitä, jotka syövät kuolleita lajitovereitaan, poikasiakin. Ei korppi sen kummempi ole ja nokkii kyllä toverinsa silmää tilaisuuden tullen.ihminen? Me ammumme lehmää pultilla päähän ja viillämme sialta kurkun auki ennen kuin siivutamme sen voileivän päälle. Ajattelevien eläinten ruhoista puristamme tehtaassa herkkupateeta koirien ruoaksi. Ja kun silmä välttää, saattaa söpö lemmikkimme napata suuhunsa lentokyvyttömän linnunpoikasen.Syynsä on siis variksellakin pelätä.