Tiede

Avaruusjärjestö päivitti listan asteroideista, jotka saattavat osua Maahan: Syys­kuussa mahdollisuus pienelle

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nimensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avaruusjärjestön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli satametrinen kivi voisi jo tuhota kokonaisen suurkaupungin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riskilistan