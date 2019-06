Tiede

Tutkimus: Ihmiset etsivät rakkaudessa kerta toisensa jälkeen samankaltaista kumppania

Kun

”Tutkimuksemme

Kaksikko

Tutkijat

Entisten

