Tiede

Miksi tauluissa on niin paljon alastomia ihmisiä?

Naisvartalon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi kynnet ja hiukset ovat irtonaisina ällöttäviä, mutta sormissa ja päässä eivät?

Ällötys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osaavatko possut uida?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyllä,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi aikaa ei voi pysäyttää?

Aikaa

Jos ampiainen pistää hampurilaista, voiko purilaista vielä syödä?

On

kuvaamisella taiteessa on pitkät perinteet.Vanhimpia tunnettuja alastomia naisia kuvaavia veistoksia ovat venuksiksi sanotut pienoisveistokset, jotka ovat jopa 22 000–40 000 vuotta vanhoja. Tunnetuin on niin sanottu Willendorfin Venus.Emme tiedä varmasti, miksi veistoksissa oli juuri alastomia naisia. Venukset saattavat olla todellisia kuvauksia sen ajan naisista tai kauneusihanteista. Ne ovat myös saattaneet toimia uskonnollisina taikakaluina tai hedelmällisyyden ja seksuaalisuuden vertauskuvina.Antiikin Kreikassa alastomat miespatsaat, Kouros-patsaat, olivat ihmisen kokoisia. Niiden naispuoliset vastineet, Kore-veistokset, olivat puettuja. Myöhemmin myös naisvartaloa alettiin kuvata alastomana.Kristillisen taiteen myötä alastomuus hävisi taiteesta keski­ajalla. Renessanssin aikakausi 1400–1500-luvuilla käänsi katseen antiikkiin, ja alaston naisvartalo palasi taiteeseen.Myös taiteen opetuksessa käytetään alastonmalleja. Elävän mallin piirtäminen tarjoaa hyvän perustan anatomian tuntemukselle sekä kaarien, valojen ja varjojen kuvaamiseen.ja inho suojaavat ihmisiä taudinaiheuttajilta.Esimerkiksi suklaakakku maistuu meistä herkulliselta. Jos oksennamme kakun ulos, se alkaa nopeasti kuhista bakteereita ja muita pöpöjä, joista voimme sairastua. Siksi mahassa nopeasti käynyt ja oksennukseksi muuttunut kakunpala alkaa ällöttää.Sama inho kohdistuu kaikkiin ihmiskehon irtonaisiin osiin kuten kynsiin, hiuksiin ja karvoihin. Kun ne ovat vielä kiinni kehossamme, tiedämme niiden olevan puhtaat tai ainakin tiedämme, mitä olemme niillä kosketelleet. Esimerkiksi koulun pukuhuoneen lattialla lojuvat kynnenpalaset ällöttävät, koska niihin on alkanut kerääntyä pöpöjä. Ällöttävyyttä lisää se, ettemme voi tietää, kuinka huolellisesti kynsien omistaja on peseytynyt.Oliver Viljamaa, 3niin porsaat kuin aikuiset siat osaavat uida.Siat ovat nisäkkäitä. Useimpien nisäkkäiden tapaan ne osaavat uida vaistonvaraisesti jo syntyessään. Siat uivat koiraa eli niiden uintityyli muistuttaa koiran uintia.Tiedetään, että siat voivat luonnossa uida jokien ja järvien yli etsiessään parempia paikkoja asua tai parempaa syömistä. Uintimatkat voivat olla hyvinkin pitkiä, useita kilometrejä.Maailmalla jotkin siat ovat suurten tulvien takia joutuneet uimalla etsimään kuivaa maata jalkojen alle.Siat pitävät vedestä erityisesti kuumalla ilmalla, koska ne viilentävät itseään kastelemalla ihonsa. Sioilta puuttuvat hikirauhaset, joten ne eivät pysty hikoilemaan.Nykypäivänä siat eivät usein tarvitse uimataitoaan. Valtaosa sioista elää sisällä sikaloissa, eikä niillä ole pääsyä veden ääreen.on vaikea pysäyttää, koska se ei ole käsin kosketeltavaa. Siihen ei voi tarttua kiinni ja hidastaa sitä.Joskus aika toki tuntuu pysähtyvän esimerkiksi kokouksissa, mutta se on eri juttu. Jos meillä ei olisi muistia, emme tietäisi, eteneekö aika. Meillä ei olisi muistikuvaa aiemmista hetkistä.Ajan kuluminen on kuitenkin suhteellista. Niinpä yhden henkilön aikaa voidaan teoriassa jarruttaa ja jopa pysäyttää suhteessa toisen henkilön aikaan.Niin sanottu kaksoisparadoksi kertoo, että jos astronautti A matkustaa lähes valon nopeudella kauas avaruuteen ja palaa muutaman vuoden päästä, hänen maapallolle jäänyt kaksoissisaruksensa B vanhenee sillä aikaa kymmeniä vuosia.Samoin, jos A matkustaisi aivan lähelle mustaa aukkoa, hänen ajassaan pieni hetki on satoja vuosia kaukana mustasta aukosta olevan B:n ajassa.Tämä voimakkaasta painovoimasta johtuva ajan hidastuminen voidaan jo mitata tarkoilla atomikelloilla Maan paino­voimakentässä eri korkeuksilla.hyvin epätodennäköistä, että ampiainen pistää hampurilaista. Ampiaiset pistävät yleensä, kun ne kokevat olonsa uhatuksi. Hampurilainen ei yksinään ole uhkaava.Ampiaiset myös tykkäävät yleensä enemmän makeasta kuin suolaisesta, joten hampurilainen ei houkuttele ampiaista.Jos ampiainen kuitenkin sattuu pistämään hampurilaista, ampiaisille allergisten kannattaa varmuuden vuoksi jättää pistokohta syömättä. Ampiaisen pistin ei ole kovin pitkä, joten myrkky ei leviä koko hampurilaiseen.Allergiset voivat saada ampiaisen myrkystä vaarallisia reak­tioita. Ensioireina ilmenee yleensä kutinaa kurkussa ja lisäksi voi tulla vatsakipuja. Mitä nopeammin oireet lisääntyvät, sitä vakavammasta reaktiosta on kyse. Pahimmillaan kurkku voi turvota, mikä on hengenvaarallista ilman oikeaa hoitoa.Vakavaa allergista reaktiota hoidetaan adrenaliiniruiskeella. Se pitäisi olla saatavilla jokaisella vaikeaa­ allergiaa sairastavalla. Ensimmäinen myrkylle altistuminen ei kuitenkaan ole vaarallinen, sillä allergisuus ei voi puhjeta vielä silloin.