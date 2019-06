Tiede

Käsitys lihasta muuttui 20 vuodessa: laajan tutkimuksen mukaan pienikin lihansyönnin lisääminen on vaarallista

Runsas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Meidän ymmärryksemme lihasta ja terveydestä on muuttunut ihan selkeästi.”

Käsitys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

BMJ:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tässäkin

Punaista ja prosessoitua lihaa tulisi syödä enintään 500 grammaa viikossa.

Yhdysvaltalaisen

Neljä viidestä suomalaismiehestä syö lihaa yli suositusmäärien. Naisista suositukset ylittää noin joka neljäs.

Punaista