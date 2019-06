Tiede

Parantaako pakuri? Koivun kasvaimia on iät ajat käytetty kansanlääkinnässä, ja moni uskoo yhä niiden tehoon

Pakurikääpä

Pakurikääpä on yleinen Suomessa ja etenkin pohjoisessa, missä kylmä runtelee puita.

Kuka

Kääpäsienen

Vähän kokeita ihmisillä

Kansainvälisillä

Eläinkokeissa pakurin on osoitettu hillitsevän tulehdusta ja vaikuttavan suotuisasti rasva-aineenvaihduntaan.

Kumma kyllä, yhden sienilajin beetaglukaani torjuu tulehdusta ja toisen voimistaa sitä.

Pakurin viljelyä tutkitaan

”Kotimaiset käävät ja sienet ansaitsisivat tulla paremmin tutkituiksi.”

Toisessa

Luken

Kirjoittaja on Tiede Luonto -lehden tuottaja. Juttu on julkaistu Tiede Luonto -lehdessä 1/2019.