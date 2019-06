Tiede

Valevideot yleistyvät, mutta sellaisen voi jo paljastaa hahmontunnistuksen avulla

Valeuutisointi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi tekniikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalifornian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Agarwal

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=barack+obama

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekniikka