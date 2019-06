Tiede

”Naisten Viagra” tulee Yhdysvaltain markkinoille

Seksihalujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä

Haluttomuutta ei välttämättä pysty hoitamaan yksinkertaisella pistoksella.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Vyleesin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viagran toimintamekanismi on paljon selvempi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vyleesin

Melko usein seksuaalisen halun puutetta kokee 42 prosenttia suomalaisnaisista ja 15 prosenttia miehistä.

Seksuaalisen

Suomalaisilla

Analyytikot