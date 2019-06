Tiede

Atomikello vietiin Maata kiertävälle radalle, Nasa ajastaa sillä avaruusalusten matkantekoa

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rannekello

Kestää kymmenen miljoonaa vuotta, ennen kuin kello jätättää tai edistää sekunnin.

Avaruuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elektroni

On vielä