Tiede

Miksi hyttysiä on olemassa?

Joakim Siiriä, 8

Hyttynen

Jos äidillä on nälkä ja äidin maha murisee, muriseeko vauvankin maha kohdussa?

on meille lähinnä ärsyttävä kiusankappale, mutta se vaikuttaa syvästi hyvin monen eliön elämään.Hyttyset muodostavat hyvin vanhan heimon, joka jakaantui kahteen alaheimoon jo 226 miljoonaa vuotta sitten. Hyttysnaaraat ovat siis imeneet verta jo dinosauruksista. Vanhin nykyajan hyttysiä muistuttava fossiili on 79 miljoonaa vanha ja peräisin kanadalaisesta meripihkasta.Aikuiset hyttysnaaraat imevät verta, jonka avulla ne kehittävät munia. Se on osoittanut hyvin tehokkaaksi tavaksi sopeutua eri ympäristöihin: hyttyslajeja on 3 500, ja niitä on kaikilla mantereilla paitsi Etelämantereella. Suomessa on noin 40 lajia.Sekä hyttysnaaraat että koiraat tarvitsevat energiaa, jota ne saavat imiessään kukkien mettä. Vastapalveluna ne pölyttävät kasvien kukat.Hyttyset ovat myös muiden eläinten ravintoa. Monet linnut pyydystävät aikuisia hyttysiä, ja niiden vedessä kehittyvät toukat ovat kalojen ruokaa.Monet tauteja aiheuttavat eliöt­ ovat huomanneet hyttysten olevan tehokas tapa löytää sopivia uhreja.Horkkahyttyset tartuttavat vuosittain malarian yli 200 miljoonalle ihmiselle. Keltakuumehyttynen ja tiikerihyttynen taas ovat vastuussa 390 miljoonan ihmisen sairastumisesta den­guekuumeeseen.Lajien synnyssä on aina mukana sattumaa. Kaikki nykyiset eliölajit polveutuvat yhteisestä alkusolusta, joka eli 4 miljardia vuotta sitten. Hyttysenkin voisi sanoa olevan olemassa yhtäältä sattumalta, toisaalta siksi, että sen kaltaisille eliöille on ekosysteemissä tilaa.

Elli Virtanen, 6

Kohdussa

Miksi käsien ihon kuivuessa kuivuu yleensä vain käden selkämys ja harvoin kämmenpuoli?

olevan vauvan eli sikiön mahalaukku voi olla tyhjä kuten meilläkin.Meille tyhjä mahalaukku tuo nälän ja saa mahan murisemaan, mutta sikiölle se ei ole ongelma. Halutessaan sikiö vain nielee lapsivettä, jossa se kelluu. Silloin mahalaukku taas täyttyy. Lapsivesi ei kuitenkaan tee sikiöstä­ kylläistä samaan tapaan kuin ruuan täyttämä maha.Kohdussa sikiö saa kaiken kasvuun tarvitsemansa äidiltään istukan kautta. Istukka on elin, joka kiinnittyy kohdun seinämään. Istukan kautta sikiö saa happea ja ruokaa äidin verestä. Istukka myös poistaa kuona­aineita sikiöstä. Ilman istukkaa sikiö ei voisi elää kohdussa.Sikiö on vähän itsekäs olento, koska se kaappaa istukan kautta tarvitsemansa ruuan välittämättä siitä, onko äidillä nälkä vai ei. Eli vaikka äidillä on nälkä ja maha murisee, sikiö voi siitä huolimatta köllötellä tyytyväisenä ja kylläisenä kohdussa.Mutta jos istukka ei toimi kunnolla eikä sikiö saa sen kautta tarpeeksi ravintoa, sikiö voi jäädä laihaksi ja olla varmaan nälkäinenkin.

Rauna Raikamo, 5

Kämmenessä

Mikä eläin syö lepakoita?

Monet

Onko minusta kopio jossain päin universumia?

Emme

on runsaahkosti hikirauhasia, jotka kostuttavat ihoa. Samat hikirauhaset aiheuttavat joillakin ihmisillä kämmenten liiallista hikoilua, joka voi olla kiusallista.Näitä niin sanottuja ekkriinisiä hikirauhasia on kämmenten lisäksi paljon myös jalkapohjissa ja kasvoilla.Iho on kämmenen puolella paljon paksumpi kuin käden selkämyksellä. Pesuaineet ja muut ihoa ärsyttävät aineet kuivattavat selkämyksen ohuemman ihon paljon helpommin kuin kämmenen ihon.Hieman kosteasta kämmenestä on ilmeisesti ollut ihmisille hyötyä aikojen saatossa. Kostea kämmen tarttuu esineisiin paremmin kuin hyvin kuiva, jolloin ote on lujempi.petoeläimet syövät mieluusti lepakoita ihan samalla lailla kuin pieniä jyrsijöitäkin.Esimerkiksi yöaikaan saalistava pöllö saattaa toisinaan napata lentävän lepakon.Jotkin jyrsijät ja linnut taas syövät talvehtivia lepakoita.Joskus kissa saattaa saalistaa kokonaisia lepakkojen yhdyskuntia, jos vain pääsee apajille.tiedä onko toista sinua olemassa.Ihmiskunnan kehittyminen on erittäin harvinaisten sattumien tulosta. Jos asiat olisivat maapallolla menneet hieman toisin, eläimet, mukaan lukien ihmiset, näyttäisivät aivan toisenlaisilta, tai niitä ei olisi lainkaan. Tietyn yksilön syntymä on vielä paljon epätodennäköisemmän tapahtumaketjun tulos.Jos maailmankaikkeus on äärellinen, se tuskin on niin iso, että sattumalta jossakin olisi syntynyt toinen ihmiskunta.Jos maailmankaikkeus on ääretön (emme tiedä, onko se), tämäkään ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki mahdollinen tapahtuu. Asioita voi tehdä eri tavoin äärettömän monella eri tavalla – ei tarvitse käydä läpi melkein samoja asioita.Emme kuitenkaan tiedä, mitkä säännöt määräävät sen, mitä maailmankaikkeudessa on, jos se on ääretön. Emme siis voi varmasti sanoa, etteikö kaikki mahdollinen toistuisi äärettömän monta kertaa. Siinä tapauksessa sinustakin olisi äärettömän monta versiota. Mutta kummalliseltahan se kuulostaa.