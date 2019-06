Tiede

32 vuotta sitten maailman maat tekivät sopimuksen, josta tuli tehokkain ilmastonmuutoksen jarruttaja

Otsonikerrosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet pöytäkirjassa kielletyistä freoneiksi kutsutuista yhdisteistä ovat myös voimakkaita kasvihuonekaasuja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heikkilän