Kalliit ravintolisät eivät tehosta aivotoimintaa tai suojaa muistisairaudelta – Säästä rahasi ja syö terveellisesti, asiantuntijat kehottavat

Tiede

Kalliit ravintolisät eivät tehosta aivotoimintaa tai suojaa muistisairaudelta – Säästä rahasi ja syö terveelli

Verkkokaupoissa

Raportissa

”Ravintolisien ei ole osoitettu hidastavan dementian kehittymistä.”

Kaikki

Rasvaisen kalan ja muiden meren antimien nauttiminen voi olla hyväksi aivoille, mutta tutkimusnäyttö ei tue kalaöljypillereiden syömistä.

Raportissa

Katsaukseen

”Ainoat positiiviset signaalit havaittiin antioksidanttivitamiinien pitkäaikaisesta käytöstä.”

Tuoreemman