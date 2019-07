Tiede

et kuullut Thaimaassa heinäsirkkoja vaan laulukaskaita. Laulukaskaat kuuluvat luteiden ja kirvojen kanssa samaan nivelkärsäisten hyönteislahkoon. Laulukaskaat sirittävät öisin ja iltaisin kutsuakseen lajitovereitaan.Sen sijaa Suomessa esiintyvät heinäsirkat ja hepokatit sirittävät lähinnä valoisana aikana.Laulukaskaat ovat isoja hyönteisiä, aikuisen ihmisen peukalon kokoisia. Ne viettävät suurimman osan elämästään, joskus jopa 20 vuotta, maan alla toukkana.Aikuistuttuaan laulukaskaat kömpivät maan alta kasvistoon piiloon, ja aloittavat illan hämärtyessä sirityksen. Pimeä vuorokauden aika sopii äänen pitämiselle, koska silloin saalistajat eivät löydä kaskaita yhtä helposti. Kovaäänisesti sirittävät urokset pyrkivät houkuttelemaan äänellä naaraita.Jokaisella laulukaskaslajilla on oma siritysääni, jonka lajitoveri tunnistaa.Suomesta tavataan myös yksi laulukaskaslaji, vuorilaulukaskas (Cicadetta montana). Suomessa vuorilaulukaskaita elää vain Raaseporin alueella.Vuorikaskas on Suomessa luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi eli se saattaa meiltä jossain vaiheessa kuolla sukupuuttoon.ihmisillä on ominaishaju. Kuten muut yksilölliset piirteet, kuten silmien ja tukan väri, nenän muoto ja huulten paksuus, myös haju tekee meistä yksilöitä. Ominaishaju auttaa tunnistamaan kaverin vaikka pilkkopimeässä huoneessa.Ihmisen ominaishaju syntyy monesta asiasta: ihorauhasten eritteistä, jalkahiestä, kainalohajusta ja monesta muusta asiasta, kuten käyttämästäsi saippuasta.Niiden lisäksi ainakin hyönteiset erittävät feromoni-nimisiä hajuaineita, jotka vaikuttavat esimerkiksi mehiläisten käyttäytymiseen. Ihmisen feromonien on arveltu vaikuttavan ominais­hajuun, mutta tästä ei olla varmoja.Joka tapauksessa yhden ihmisen ominaishaju tuntuu hyvältä, ja toisen vähän ällöttävältä. Haju on ihan yhtä tärkeä aisti kuin näkö ja kuulo. Lasten hajuaisti on paljon parempi kuin aikuisilla. Sen takia tunnistat kaikkien kaveriesi omat ominaishajut. Minä en siihen enää kykene.veden pinta kantaa ääntä hyvin, koska vesi heijastaa sitä. Vinossa tulevan äänen näkökulmasta veden pinta on kuin kova lattia, josta ääni pomppaa.Äänen kulkua tasaisella vedenpinnalla voisi karkeasti verrata vaikkapa superpalloon, joka heitetään pintaa kohden loivassa kulmassa.Osuessaan pintaan pallo kimpoaa eteenpäin. Kun vesi on ilmaa viileämpää, ääni alkaa kaartua alaspäin, ottaa uuden pompun ja niin edespäin.Koska veden pinnalla on harvoin mitään äänen etenemistä estäviä kohteita, kuten rakennuksia, ääni etenee vaivatta kauas.Ilmiö on voimakkaimmillaan lämpiminä kesäiltoina, kun vesi on ilmaa viileämpää. Myös veden tyyneys on tärkeää­ äänen etenemiselle, sillä aallokko hajottaa äänen nopeasti.ilmakehään voisi tehdä reiän, jonka kautta lämpöä poistettaisiin avaruuteen.Ensin jokin osa ilmakehästä pitäisi aidata vahvoilla seinämillä. Sen jälkeen se pitäisi tyhjentää valtavalla tyhjiöpumpulla.Käytännössä temppu ei onnistu. Seinien pitäisi olla hyvin vahvat. Jotta ne eivät romahtaisi kasaan niitä sisäänpäin työntävän ilmanpaineen vaikutuksesta, niiden pitäisi kestää ainakin 10 000 kilon painoa vastaava voima neliömetriä kohti.Lisäksi seinien pitäisi ulottua useiden kymmenien tai mieluiten satojen kilometrien korkeuteen. Muuten ympäriltä valuisi tyhjennetylle alueelle ilmaa nopeammin kuin mikään pumppu ehtisi pumpata sitä pois.Lisäksi reiän pitäisi olla iso. Jotta siitä karkaisi liikalämpöä avaruuteen yhtä nopeasti kuin sitä muualle maapallolle nykyisin kertyy, sen pinta-alan pitäisi olla useita miljoonia neliökilometrejä. Se olisi siis monta kertaa Suomen kokoinen.Käytännössä tällaisen rakennelman toteutus olisi nykyisellä tekniikalla mahdotonta.