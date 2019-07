Tiede

Kuoleman­rajakokemukset ovat luultua yleisempiä ja usein miellyttäviä, väittää tuore tutkimus

Kuolemanrajakokemukset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Se oli todella miellyttävä kokemus: voimakasta valkoista valoa ja kaiken kattava rakkauden tunne.”

Rajakokemuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvauksissa

Kaikista 300 vastaajasta suuri enemmistö kuvaili kokemustaan epämiellyttäväksi.

Jotkut

Syytä

”Tärkein löydöksemme on rajatilakokemusten yhteys vilkeuneen.”

Myös

Tutkimuksessa