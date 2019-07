Tiede

Tutkijat varoittavat: Maailmasta loppuu rakentajien tarvitsema hiekka

Kun

Nykyinen

Hiekkaa

Pimeillä markkinoilla hiekan hinta voi olla moninkertainen.

Tutkijat

Ihmisiä jo tapetaan hiekan vuoksi.

Tutkijoiden

Kun

Malesia

Rakennusjätettä pitäisi kierrättää ja murskata uudestaan sementin raaka-aineeksi.

Tutkijat

Bendixenillä

