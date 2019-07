Tiede

Tutkimus: Maapallolle mahtuisi lähes miljardi hehtaaria lisämetsää, joka voisi sitoa 205 miljardia hiilitonnia

Maapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki