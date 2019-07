Tiede

Kuussa käyneiden astronauttien hapertuvat asut kunnostetaan: ”Nämähän tehtiin kertakäyttöön”

Siniset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Armstrong

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Armstrongin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Armstrongin

Young oli

Kerrosten

Nasan

Työtä