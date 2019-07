Kallolöytö voi mullistaa käsityksen ihmiskunnan historiasta: Homo sapiens onkin tullut Eurooppaan 150 000 vuotta luultua aikaisemmin

Tiede

on vaeltanut Afrikasta Eurooppaan huomattavasti aiemmin luultua varhaisemmin. Nature-lehden mukaan kreikkalaisesta luolasta 1970-luvulla löydetty kallo on paljastunut 210 000 vuotta vanhaksi homo sapiensin kalloksi, kertoi uutistoimisto AFP keskiviikkona.Aikaisemmin vanhimmat Euroopasta koskaan löytyneet ihmisen jäännökset oli ajoitettu noin 50 000 vuotta vanhoiksi.AFP:n mukaan havainto muuttaa käsitystä siitä, milloin ihmiset ovat asuttaneet Euraasian mantereen. Löydön perusteella ihminen on tullut Eurooppaan peräti 150 000 vuotta luultua aiemmin.Nyt tehty havainto tukee näkemystä siitä, että homo sapiensin edustajia on kulkenut Eurooppaan useita kertoja jo ennen kuin ihmisasutus vakiintui mantereelle.homo sapiensiksi paljastunutta kalloa kuviteltiin aikaisemmin neandertalilaiseksi, kertoo AFP. Se ja toinen kreikkalaisluolasta löytynyt, oikeasti neandertalilaiselle kuulunut kallo ajoitettiin molemmat ensin 170 000 vuotta vanhoiksi.Muun muassa tietokonemallinnuksen keinoin kallo paljastui kuitenkin nykyihmisen jäännökseksi.Kallo on myös vanhin mistään Afrikan ulkopuolelta löytynyt homo sapiensin jäännös.Ensimmäisten ihmislajien, joihin myös homo sapiensit ja neandertalilaiset kuuluvat, uskotaan ilmaantuneen Afrikassa yli 6 miljoonaa vuotta sitten.