Tiede

Toimittaja kokeili: Kuinka toimii hollantilainen unirobotti, jonka pitäisi auttaa rentoutumisessa?

Se

Pakkauksesta

Hengitys

Unirobotin

Ryhdyn

Toisena iltana

Musiikilla

Kun olen

Hengittävä

Muistan

on pikkuvauvan kokoinen ja cashew-pähkinän muotoinen, ytimeltään kova mutta päältä pehmeä pallura. Ja se hengittää. Sen pitäisi auttaa minua nukahtamaan nopeammin ja nukkumaan syvemmin.Unesta on tullut iso bisnes, koska se on yhä useammalta kateissa. Unettomille on tarjolla paitsi lääkkeitä, myös erilaisia unimittareita ja sovelluksia, rentoutusäänitteitä, erikoistyynyjä ja painopeittoja.Nyt hollantilainen startup-yritys Somnox on tuonut markkinoille maailman ensimmäiseksi mainostamansa unirobotin. Sitä on kehitetty muun muassa joukkorahoituksen turvin ja testattu yhteistyössä unilääkärien kanssa. Taustalla on tiimin mukaan tieteellinen tutkimus.löytyy itse robotin lisäksi pestävä päällyskangas, kuin yöpuku, sekä syntymätodistus, jossa on tyhjä tila tulokkaan nimelle. Firma selvästi haluaa, että heidän robottiinsa kiinnytään.En nimeä robottia – laitan vain lataukseen ja yhdistän bluetoothin kautta puhelimeeni.Älypuhelinsovelluksen avulla robotin hengityksen aloitusrytmiä ja taustaääniä voi säätää. Sovellus mahdollistaa myös päivitykset, joilla toimintoja parannetaan palautteen perusteella.on suoraan yhteydessä tahdosta riippumattoman autonomisen hermoston toimintaan.Vagushermo eli kiertäjähermo on lepoon ja rauhoittumiseen liittyvän parasympaattisen hermoston olennaisin osa. Se kulkee aivoista sydämeen, keuhkoihin ja aina suolistoon asti.Kun hengittää syvään ja rauhallisesti ulos, vagushermo aktivoituu. Stressitaso laskee, samoin syke ja verenpaine.Syvähengityksen tehoa suoranaisesti unettomuuteen on tutkittu vähän, mutta se voi auttaa rentoon tilaan, jossa nukahtaa helpommin.hengitysrytmin luomisessa on otettu vaikutteita joogaperinteeseen kuuluvista pranayama-tekniikoista. Ikivanhojen tekniikoiden vaikutuksista on nykyisin myös jonkin verran tieteellistä näyttöä. Tietoinen hengittäminen voi laskea verenpainetta ja lievittää stressiä ja ahdistusta.Robotin hengitys hidastuu puolen tunnin aikana, minkä on tarkoitus houkutella myös nukkuja vähitellen mukaan yhä syvempään hengitysrytmiin.Toimintaperiaate kuulostaa periaatteessa ihan järkevältä, sanoo unilääketieteeseen erikoistunut psykiatriTurun yliopistollisesta keskussairaalasta.Joissakin terapiamuodoissa esimerkiksi hyödynnetään sitä havaintoa, että jos terapeutti hidastaa tietoisesti puhettaan ja hengitystään, se voi ”tarttua” myös asiakkaaseen.”Tämmöisen pallukan hengittely voi toimia samalla tavalla. Se voi rauhoittumisen kautta alentaa valppaustilaa ja luoda unelle otollisen tilan”, Markkula sanoo.Tutkimuksissa on todettu, että toisilleen läheisten ihmisten sydämen syke, hengitys ja aivoaallot synkronoituvat, asettuvat samaan tahtiin. Näin kävi esimerkiksi parin vuoden takaisessa yhdysvaltalaistutkimuksessa, jossa puolisot pitivät toisiaan kädestä. Kosketus jopa lievitti kipua.Jo vuonna 1986 Connecticutin yliopiston tutkijat laittoivat hengityskatkoksille alttiit vastasyntyneet nukkumaan mekaanisten, ”hengittävien” nallekarhujen kanssa. Vauvojen hengitys tasaantui ja uni syveni.testaamaan, auttaisiko mekaanisen unikaverin läheisyys rauhoittamaan minunkin hermostoani ja parantamaan usein vähän repaleista untani.Kun painan robotin käyntiin, pelästyn. Sehän kuorsaa! Rohina on yllättävän voimakas eikä sitä voi säätää. Otan palluran syliini ja kiedon käteni sen ympäri niin, että tunnen pumppaavan liikkeen sen ”vatsapuolella”.Hengitykseni ei automaattisesti asetu yksiin robotin tuhinan kanssa. Siitä ei kuulemma alkuun pidä huolestua. Hermostun silti, kun en osaa päättää, pitäisikö vain hengittää luonnollisesti vai yrittää tietoisesti seurata robotin tahtia. Molemmat tuntuvat äkkiä vaikeilta.Lopulta nukahdan, en robotin ansiosta vaan siitä huolimatta.säädän aloitushengitystä hiukan hitaammalle. Se toimii paremmin, vaikken vieläkään saa rytmistä kiinni kuin hetkittäin.Muutama yö myöhemmin nukahdan jo helposti – paljon ennen kuin robotti hiljenee. Toimiko se? Hengitimmekö me samaan tahtiin? Sitä on nukahtamisen partaalla mahdoton itse havainnoida.Mutta sitten tulee pari päivää, joina teen töitä myöhään eikä ajatusten virta katkea peiton allakaan. Robotti puhisee, oma mieli ei tyynny.Kokeilen hengityksen lisäksi taustamusiikkia.on vahva yhteys tunteisiin. Mieluinen musiikki rauhoittaa ja lievittää ahdistusta. Aivoaallot myös tahdistuvat musiikin mukana: hitaan musiikin on havaittu virittävän myös aivot hitaalle, uneen liittyvälle theta-taajuudelle. Se saattelee meditatiiviseen, rentoon tilaan.Myös korkeita ja matalia taajuuksia sisältävän ”vaaleanpunaisen kohinan” vaikutuksia on tutkittu, tosin vain laboratoriossa tarkasti aivotoimintaan tahdistaen. Sitä mikään kotisovellus ei tee. Parin vuoden takaisessa yhdysvaltalaistutkimuksessa vanhusten syvän unen laatu ja muisti paranivat, kun heille soitettiin pinkkiä kohinaa.Testaan eri öinä paria vaihtoehtoa valmiista rentoutusäänistä: ”Calm” ja ”Warm”. (Laitteeseen saisi myös oman soittolistan.)illalla riittävän väsynyt, en kiinnitä taustamusiikkiin liikaa huomiota – se ehkä jopa auttaa. Ainakaan rasittavat korvamadot eivät pääse sen ohitse. Iltana, jona mieli on ylivireä, alan sen sijaan kuunnella aavistuksenomaisia plimputuksia turhan tarkkaan.Juha Markkulan mukaan äänten ja musiikin vaikutus ihmisiin onkin monimutkainen ilmiö. Ne saattavat yhtä lailla rentouttaa kuin aktivoida.”Ihmiset reagoivat niihin hyvin eri tavoilla. Musikaaliset ihmiset saattavat alkaa kuunnella, mitä säveliä sieltä tulee. Jos musiikista herää liikaa ajatuksia ja tunteita, se voi häiritä rentoutumista”, Markkula sanoo.Sama koskee rentoutusäänitteitä. Toiset saattavat jäädä valppaana odottamaan, mitä äänite käskee seuraavaksi tekemään – tai puhujan ääni alkaa ärsyttää. Toisaalta keskittyminen johonkin yksitoikkoiseen asiaan tai sanaan voi auttaa pysäyttämään ajatusten tulvaa.Jotkut unirobotin ensikäyttäjistä ovat kertoneet päässeensä sen avulla hankalastakin unettomuudesta. Itse en osaa yli kuukauden jälkeen sanoa, onko laitteesta hyötyä vai ei.Olen seurannut untani puhelinsovelluksella, vaikka se ei ole kovin tarkka. Vaikuttaa siltä, että päivän stressitasot tai liikunnan ja juodun teen määrä ratkaisevat enemmän kuin se, olenko muistanut ladata robottini vai en.pallukka auttaa ehkä vähän, mutta vain tiettyyn pisteeseen asti. Markkulan mukaan se ei ole mikään ihme.”Jos on jo valmiiksi riittävän väsynyt ja muutenkin otollinen nukahtamiselle, pienetkin keinot voivat auttaa. Jos ihminen taas on stressaantunut, se on paljon vaikeampaa.”Lääkkeettömät, rauhoittelevat keinot auttavat tehokkaimmin, jos unessa ei ole kovin paljon pielessä. Vakavammissa ongelmissa, kuten elimellisissä tai psykiatriseen häiriöön liittyvissä unihäiriöissä, niistä ei yksinään useinkaan ole riittävää hyötyä.Toisaalta jotakuta ehkä jo tottumus ja kiintyminen huipputekniseen unikaveriin voi auttaa nukkumaan paremmin.Markkulan mukaan ihminen ehdollistuu herkästi kaikenlaisiin rutiineihin, oli se sitten lapsen rakas pehmolelu, iltatee tai tietty ympäristö. Erilaiset asiat voivat toimia vihjeinä, joiden perusteella mieli oppii ennakoimaan tulevan rentoutumisen.Samalla tavoin unirobotti voi alkaa merkitä rauhoittumista ja turvaa.Vaikka robotti ei ole elävä, sitä voi halata. Brittitutkijat totesivat vastikään, että ainakin osa vanhuksista saa robottilemmikeidenkin taputtelusta lohtua ja iloa. Hollantilaistutkijat taas ovat huomanneet, että pehmolelut voivat lievittää myös aikuisten ahdistusta.Tyynykän, lapsuuteni litteäksi kuluneen unityynyn. Robottipallurakin on oikeastaan ihan kiva kainalossa. Se kuorsaa, muttei kääntelehdi tai potki.Ehkä se onkin pohjimmiltaan uninalle. Aika kallis uninalle – joukkorahoituskampanjan päätyttyä tuotetta myydään lähes kuudensadan euron hintaan.”Voikin tietysti pohtia hinta-laatu-suhdetta ja sitä, mitä se tuo lisää, että se on juuri robotti ja puhisee. Yhtä hyvin voisi toimia, että käy rentouttavalla iltakävelyllä ja juo kupin kamomillateetä”, Markkula tiivistää.