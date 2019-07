Täällä lennonjohto, kuuleeko Kuu? Apollo-lentojen historiallinen valvomo on taas kuin suuren seikkailun päivinä

Tiede

Täällä lennonjohto, kuuleeko Kuu? Apollo-lentojen historiallinen valvomo on taas kuin suuren seikkailun päivin

Go–go–go–go

Mutta annapas olla, kun joku sanoikin no go.

No go

Kuumatkojen

Sikarilaatikot avattiin vasta kun tehtävä oli suoritettu.

Kranz

Restaurointi alkoi vasta kun siihen saatiin rahaa yksityisiltä.

Entisöinti

Koko