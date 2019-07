Tiede

Antero Lehtinen, 6

vartalo on hyvin joustava ja taipuisa. Lisäksi tassujen pohjissa on pehmeät polkuanturat.Kun kissa hyppää korkealta alas, ei se laskeudu kaikille neljälle tassulle yhtä aikaa, vaan ensin etutassuille ja vasta sitten takatassuille. Etu- ja takatassujen välissä on selkäranka, joka toimii ikään kuin jousituksena ja pehmentää alastuloa.Laskeutumistapa varmistaa sen, että kissan hyppy on hallittu ja joustava eikä kissaan satu.Kovin korkealta kissa ei kuitenkaan mielellään hyppää, sillä silloin kissaankin voi sattua.Esimerkiksi korkealle puuhun kiivennyt kissa laskeutuu yleensä ensin runkoa pitkin alaspäin ja hyppää maahan vasta turvalliseksi katsomaltaan korkeudelta.

Elsa Ruuth, 4

monilla eläimillä on silmät. Silmät näkevät valoa erilaisina väreinä ja muotoina, joista muodostuu kuva ympäröivästä maailmasta. Näin eläimet löytävät esimerkiksi ruokaa.Meduusat ovat tulleet eläin­lajina hyvin toimeen miljoonia vuosia ilman tarkkoja silmiä. Ne syövät planktonia eli meren pienenpieniä eliöitä, jotka ajautuvat veden mukana käytännössä itsestään meduusoiden polttaviin lonkeroihin.Täysin sokeita meduusat eivät kuitenkaan ole. Niiden kellomaisella ulkoreunalla on tasaisin välein peräti kahdeksan valoa aistivaa silmätäplää eli ocellia. Nuo täplät ovat niin pieniä, että niitä ei meinaa ihmissilmin huomata.Silmätäpliensä avulla meduusa tietää, milloin on yö ja päivä. Se pystyy myös hahmottamaan, missä suunnassa on ympärillä vellovan meren pinta tai pohja. Nuo tiedot auttavat löytämään parhaat ruoka-apajat ja muutenkin suunnistamaan.aikoina ja maailman eri puolilla on kehitetty hyvinkin erilaisia nuottikirjoituksia. Ne on luotu eri musiikinmuotojen pohjalta. Ratkaisevaa on ollut kulloinkin vallassa oleva musiikki.Meillä länsimaissa käytetyillä nuoteilla ja latinalaisilla aakkosilla on ollut pitkään kiinteä yhteys. Nuotit ovat seuranneet suoraan aakkosjärjestystäkin. 500-luvulla oli nimittäin käytössä nuottijärjestelmä, joka nimesi sävelkorkeudet neljäntoista ensimmäisen aakkosen mukaan: a, b, c ja niin edelleen. Se sopi kuvaamaan silloista kirkkolaulua.Sittemmin nuottikirjoitus on kehittynyt siitä monin tavoin. Nykyisin meillä yleisimmin käytettävä järjestelmä kehitettiin kolmisensataa vuotta sitten länsimaisen taidemusiikin pohjalta. Sen perustana on useimmiten asteikko, jonka yksinkertaisin muoto on c, d, e, f, g, a, b, c. Tuo c-duuriasteikoksi kutsuttu asteikko voidaan soittaa pianon valkoisilla koskettimilla.Monet ruokia pilaavat homeet kasvavat mielellään raejuuston kaltaisessa kosteassa, miedosti happamassa ja vähän suolaa sisältävässä tuotteessa.Raejuusto ei kuitenkaan homehdu helposti. Se johtuu siitä, että raejuuston säilyvyyttä parannellaan yleensä säilöntä­aineella, joka estää homeiden kasvua.Raejuustossa yleisimmin käytetty säilöntäaine on kalium­sorbaatti, joka on sorbiinihapon suolaa. Sorbiinihappoa esiintyy luonnossa esimerkiksi pihlajanmarjoissa. Raejuustossa käytetty aine tehdään laboratorioissa.Säilöntäaine ei yksin tee raejuustosta hyvin säilyvää. Säilyminen perustuu ennen kaikkea huolelliseen ja hygieeniseen valmistukseen.Raejuusto pitää myös säilyttää oikein koko ajan. Homehtumisen estämiseksi kotona on tärkeää säilyttää raejuusto jääkaapissa. Siellä se säilyy avattuna 3–4 vuorokautta.Sen jälkeen juusto voi homehtua, jos se joutuu kosketuksiin pienenpienten homeitiöiden kanssa. Raejuusto kannattaakin ottaa purkista puhtaalla aterimella. Jääkaappia lämpimämmässä tilassa se homehtuu paljon helpommin.on valtava kaasupallo, jonka sisäosissa toteutuu niin sanottu ydinfuusio. Siinä aine nimeltä vety muuttuu raskaammaksi aineeksi heliumiksi. Jos ydinfuusio loppuu, Aurinko sammuu.Aurinko sammuu itsestään noin viiden miljardin vuoden kuluttua, kun siltä loppuu vety. Jos Auringon haluaisi sammuttaa ennen sitä, muutamia keinoja on kuviteltavissa.Mikäli vedyn fuusioitumista tehostaisi esimerkiksi kuumentamalla Auringon ydintä tai puristamalla sitä kasaan, vety fuusioituisi nopeammin. Silloin myös vety loppuisi nopeammin.Jos taas Auringosta poistaisi niin paljon ainetta, että lämpö ja paine sen ytimessä laskisivat huomattavasti, silloinkin ydinfuusio sammuisi. Tätä varten Auringosta täytyisi kuitenkin poistaa yli 90 prosenttia eli valtaosa aineesta.Mikäli Auringon puolestaan puristaisi tarpeeksi tiiviiksi, se luhistuisi mustaksi aukoksi, jolloin se myös sammuisi. Tällöin koko Aurinko tulisi kuitenkin puristaa vain muutaman kilometrin kokoiseksi.Onneksi mikään näistä mielikuvituksellisista vaihtoehdoista ei ole oikeasti mahdollinen, koska Aurinko on paitsi iso myös kuuma ja kaukana meistä.Auringon pinnan lämpötila on noin 5 500 astetta ja sen ytimessä yli 13,5 miljoonaa astetta. Aurinko painaa yli 330 000 kertaa maapallon verran ja sen sisälle mahtuisi yli miljoona maapalloa. Etäisyyttä meihin on 149,6 miljoonaa kilometriä.