Ensiaskel Kuuhun jouduttiin kuvaamaan huonosti – lentoa muistellaan suorassa lähetyksessä Nasan keskuksesta juuri nyt

Tiede

Ensiaskel Kuuhun jouduttiin kuvaamaan huonosti – lentoa muistellaan suorassa lähetyksessä Nasan keskuksesta ju

50 vuotta

Avaruushistorioitsijat

Kuumoduuli

Askeleen

Apollo 11

HS:n lukijat muistelevat kuumatkaa: ”Nyt kannattaisi pysyä hereillä.”

Television

Olin

On ilmiselvää

Äitini

Olin

Olin

Vuonna 1969

Koko

Sumuisesta

Olin

Seisoin

Ensimmäinen

Naapurissamme

Olin

Istuimme

Olin

Muistan

Tuona

Kuuntelimme

Olin

Olin

En osannut

Olin

Faija

Apollo 11:n

Tapahtuman

Olin

En ollut

Kaksitoistavuotiaana

Löysin