Tiede

Joka kymmenes tiedottomana pidetty potilas saattaakin olla tajuissaan, tutkija arvioi

Kuvittele

Vielä

Naisen aivoissa aktivoituvat samat alueet kuin terveellä ihmisellä samoja asioita tehdessä.

Vaikuttavimpia

Suomessa

”Tutkimukset kohdistuvat yleensä potilaisiin, joiden tila on kuitenkin lievemmästä päästä.”

Tiedottomat

Jos potilas ei reagoi ääneen, valoon, eikä kosketukseen, on tietoisuuden toteaminen vaikeaa.

Mahdollisesti

On vaikea luvata, hyötyisivätkö nykyiset potilaat hoidosta.

Toinen

”Pidän kuvat muistuttamassa, että he kaipaavat apuamme, vaikka eivät osaa sitä pyytää.”

Schiffin