Tiede

Aurinkopurje avautui Maan kiertoradalla – sellaiset voivat joskus kuljettaa rahtia aurinkokunnassamme

Avaruuteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avaruusjärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Light Sail 2

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Purjeiden

Purjeen