Tiede

”Anoreksiaa ei kannata ymmärtää puhtaasti mielen ongelmana”, sanoo tutkija – Tuoreen tutkimuksen mukaan poikke

Anoreksiaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.scientificamerican.com/article/anorexia-may-be-linked-to-metabolism-a-genetic-analysis-suggests/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kyseessä on suurin ikinä tehty geneettinen tutkimus anoreksiasta.”

Nyt

”Sosiaalisen median paineet eivät yksistään selitä anoreksiaa.”

Anoreksia nervosa

Anoreksian