Tiede

Tutkijat yrittävät parantaa sokeuden muokkaamalla silmän geenejä

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rappeuman

Crispr-tekniikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Geenimuokkausta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dna:ta

Markkinoilla