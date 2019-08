Tiede

Kaupunkipuut puhdistavat ilmaa – vai ohjaavatko ne hiukkaset jalkakäytäville?

Puut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puut voivat siis toimia pölynimureina. Sade huuhtelee kertyneen pölyn maahan.

Puut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Havu on lehvään verrattuna ryteikkö, johon hiukkaset pysähtyvät hyvin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maherin

Puut voivat vaikuttaa jopa kielteisesti.

Kaikki

Puut

Hiukkaspitoisuus

Puutonta kaupunkia tutkijat eivät tarjoa.

Vaikka

Koivut

Kurppa

Yhtä