Tiede

Montako tuntia kissat nukkuvat?

Kissat

Miten isot rahti- ja matkustajalaivat voivat pysyä pinnalla, vaikka ne ovat painavia?

Jos joku olisi kaikkien suomalaisten kaveri, olisiko sillä kaverisynttärikutsut joka päivä?

Miksi mehiläiset tekevät hunajaa?

Miksi kasveissa ei ole tyttöjä ja poikia niin kuin ihmisissä?

nukkuvat vuorokauden aikana 12–18 tuntia. Pelkästään sisäkissoina elävät kissat nukkuvat yleensä hieman enemmän kuin ne, jotka pääsevät ulkoilemaan.Kissat ovat yöeläimiä, joten päivällä suuri osa niiden ajasta kuluu unten mailla. Aktiivisin aika on aamuyöstä.Kissat nukkuvat runsaasti, jos vertaa muihin kotieläimiin. Hevoset ja lehmät nukkuvat vain nelisen tuntia vuorokaudessa. Koirat uinuvat 13–14 tuntia vuorokaudessa, mutta siitä suurin osa on kevyttä unta. Kissojen unesta valtaosa on syvää unta.Unien välissä kissat ovat aktiivisia pisimmillään puolentoista tunnin pätkissä. Niiden luontaisin ja mieluisin nukkumispaikka sijaitsee muualla kuin lattia­tasossa ja katseelta piilossa. Kissat myös vaihtavat nukkumispaikkaa säännöllisesti.rahti- ja matkustajalaivat ovat tosiaan todella painavia. Esimerkiksi suurimmat konttilaivat painavat täyteen lastattuina runsaasti yli 200 000 tonnia.Kokoonsa suhteutettuna isot laivat ovat kuitenkin varsin kevyitä. Alusten tiheys eli massa jaettuna tilavuudella on nimittäin paljon pienempi kuin veden tiheys.Kuutiometri vettä painaa noin tuhat kilogrammaa, mutta kuutiometri laivaa lasteineen painaa huomattavasti vähemmän. Laivat kelluvat juuri pienemmän tiheytensä ansiosta.Jos laivaan kuitenkin lastataan paljon todella painavaa tavaraa, on periaatteessa mahdollista, että laiva uppoaa. Se ei kuitenkaan käy helposti. Laivojen uppoaminen ilman jonkinlaista vaurion aiheuttamaa vuotoa on äärimmäisen harvinaista.Jotta laiva selviää suuristakin kallistumisista, rungon on oltava riittävän korkea. Aluksen pitää olla myös vakaa. Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että laivan painopiste ei saa olla liian korkealla. Sopiva painopiste pystytään määrittelemään lastauslaskimella.kaverisynttäreitä riittäisi joka päivälle. Väestötietojärjestelmästä selviää, että erityisen kiireistä olisi 1. tammikuuta. Silloin 26 781 suomalaista viettää syntymäpäiväänsä.Seuraavaksi menevin päivä olisi 1. heinäkuuta. Tällöin synttärisankareita on 20 137. Kolmanneksi eniten syntymäpäiviä vietetään 21. maaliskuuta, jolloin päivänsankareita on 19 631.Hiljaisin päivä on joka neljäs vuosi toistuva karkauspäivä 29. helmikuuta. Silloin synttäreitään viettää 4 274 henkilöä. Seuraavaksi rauhallisimpia päiviä ovat 25. ja 26. joulukuuta. Molempina päivinä päivänsankareita on reilut 14 000.Tarkat synttäritiedot perustuvat kesäkuun lopun tilastoihin. Kuukausien ensimmäisille päiville on kuitenkin kirjattu vuosien aikana myös sellaisten henkilöiden syntymäpäiviä, joiden synttärit eivät ole tiedossa. Näin on toimittu esimerkiksi silloin, kun Suomeen on tullut pakolaisia ilman henkilöllisyystodistusta.Joskus käy myös niin, että väestö­tietojärjestelmään kirjatun henkilön syntymäpäivä perustuu jonkin ulkomaan viranomaisen arvioon.kehittyivät lihaa syövistä ampiaisista noin 130 miljoonaa vuotta sitten.Aikojen kuluessa jotkin mehiläislajit, kuten meille tutut tarha­mehiläiset, alkoivat tehdä hunajaa.Tarhamehiläiset tekevät hunajaa, koska se on niille erinomaista ravintoa. Se on hyvin sokeripitoista ja sisältää ennen kaikkea paljon energiaa.Mehiläiset tarvitsevat hunajaa suuria määriä. Mehiläispesän on nimittäin selvittävä talven yli hunajan turvin.Hunaja syntyy medestä, jota mehiläistyöläiset keräävät kukista ja kuljettavat pesään erillisessä mesimahassaan.Joukkoon sekoittuu mehiläisen sylkeä, rauhaseritettä ja entsyymejä, jotka tekevät medestä paremmin säilyvää.Pesässä mehiläiset tyhjentävät meden etukäteen rakentamiinsa hunajakennoihin.Jotta ylimääräinen vesi haihtuisi pois, ne tyhjentävät ja nielevät kennon sisällön vielä monta kertaa. Kun mesi on lopulta muuttunut tarpeeksi paksuksi hunajaksi, mehiläiset sulkevat aarteensa vahakannella.

kasveilla on erikseen tyttöjä ja poikia. Tai voisi ehkä sanoa, että kasveilla on äitejä ja isiä. Kasveilla tyttöä kutsutaan emikasviksi ja poikaa hedekasviksi.Osalla kasveista, esimerkiksi pajulla, pensasmustikalla tai vaikkapa tyrnillä emikasvit ja hedekasvit, tytöt ja pojat, ovat ihan erillisiä kasveja.Pajua ja näitä muita kutsutaankin kaksikotisiksi kasveiksi, koska heteet ja emit ”asuvat” eri kasveissa.Iso ero ihmisten ja kasvien välillä on se, että kasveista suurin osa on kaksineuvoisia. Se tarkoittaa sitä, että samassa kasvissa on yhtä aikaa tyttö ja poika, hede ja emi.On myös olemassa joitakin kaksineuvoisia eläimiä, jotka ovat yhtä aikaa tyttö ja poika.