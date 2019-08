Tiede

Tutkijat tekivät yllättävän havainnon: kuoriutumattomat linnunpoikaset osaavat varoittaa toisiaan vaarasta

Linnunpoikaset

Kun munalle soitettiin emon varoitusääniä, se alkoi täristä.

Espanjalaisen

Kun

Varoitusäänille altistuminen oli muuttanut tapaa, jolla poikasten tietyt geenit aktivoituvat tai sammuvat.

Juuri

Ihminenkin reagoi ulkomaailman ärsykkeisiin jo kohdussa ja voi muistaa esimerkiksi sikiöaikana kuulemaansa musiikkia.

Ilmiö

Kuoriutumattomille seepioille on pystytty opettamaan paitsi oikeanlaista ruokavaliota, myös saalistajien välttämistä.

Toisessa