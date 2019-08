Tiede

Punkkien kommando saapuu ilmakuljetuksella ja rynnäköi kohti uhriaan

Punkkihysteria

Hyalommat

Yllä

Se

kuuluu kesään. Nyt kannattaa siis vähintään nähdä painajaisia maahamme saapuneesta, veriaterian jälkeen jopa kaksisenttiseksi paisuvasta Hyalomma-punkista.Meikäläiset puutiaiset ovat hiljaisia sissejä. Ne väijyttävät uhriaan kärsivällisesti. Hyalomma sen sijaan on suoran toiminnan araknidi. Jos hyalomma-punkki olisi, sillä olisi farkkuliivit ja konekivääri.kulkeutuvat muuttolintujen kyydissä jopa toiselta mantereelta. Tämä taktinen spetsnaz-punkki saapuu siis maahan ilmakuljetuksella. Kohdealueella se tiputtautuu heinikkoon ja varustautuu tehtävään.Maastoutunut hyalomma aistii maan tärähtelyt ja haistaa uhrista erittyvän hiilidioksidin sekä hien ammoniakin jopa kymmenen metrin päästä. Sitten se lähtee rynnäkköön. Hyalomma rynnii uhrinsa perässä ja jäljittää tätä jopa sadan metrin matkan. Takaa-ajo voi kestää kymmenenkin minuuttia.Sitten punkki iskee kiinni ja tartuttaa uhriinsa Krimin-Kongon verenvuotokuumeen, ebolan kaltaisen virustaudin, johon kuolee jopa 30 prosenttia sairastuneista. Jos punkin saisi vielä kantamaan poloniumia tai hermomyrkkyä, sillä voisi itänaapurissa antaa hiljaista palautetta toisinajattelijoille.kerrottu on osittain tarinaa. Hyalomma ei osaa ampua konekiväärillä. Oikeasti hyalommasta ei todellakaan tarvitse olla huolissaan. Se on yksi puutiainen muiden joukossa, ja kyseinen verenvuotokuume on etelän maissakin äärimmäisen harvinainen sairaus.Eivätkä borrelioosi tai puutiaisaivokuumekaan niin yleisiä ole, että niitä kannattaisi erityisesti pelätä. Allekirjoittanut on sairastanut borrelioosin eli Lymen taudin.on muuten nimetty Connecticutissa sijaitsevan Lymen pikkukylän mukaan. Vuonna 1975 siellä havaittiin lapsilla ja nuorilla selittämättömiä niveloireita, joiden aiheuttajaksi paljastui aiemmin tunnistamaton Borrelia-suvun bakteeri.Niinpä punkkikin voisi kesäheinikossa mennessään iloisesti rallatella Kontran Jerry Cottonia:"Jee, mä oon Connecticutista, mut ei se mun mainetta kutista".