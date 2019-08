Kehon vanhenemista vastaan on monia konsteja: punaviiniä ja tummaa suklaata tai sittenkin tiukka kalorirajoitus – mutta toimiiko mikään? Vanheneminen on vain biologiaa, ja koe-eläinten elinikä on saatu moninkertaistumaan eri konsteilla. Suorat sovellukset ihmisille ovat silti työn ja tuskan takana.