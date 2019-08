Tiede

Närästyslääkkeet voivat aiheuttaa allergiaa ja sotkea suoliston bakteerikantoja

Närästyslääkkeet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Happolääkkeet voivat sekoittaa myös suoliston tasapainoa.

Tällainen

Happolääkkeet

Myös

”En panisi taloani pantiksi, mutta tästä näyttää olevan runsaasti todisteita.”

”En