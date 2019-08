Tiede

Kotigalaksimme Linnunrata ei olekaan lähes tasainen, vaan se muistuttaa reunoiltaan perunalastua

Kotigalaksimme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiedelehdissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kefeidit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuri

Varsovan

Linnunrataamme

Andromeda

Uuden