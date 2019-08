Tiede

Kiinalais­yliopistossa kehitettiin kaikessa hiljaisuudessa itsestään ajava polku­pyörä, joka osaa väistää este

Itseajavista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pyörän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinalaiset

Tianjic-siru

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neuromorfinen

Kiina