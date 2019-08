Tiede

Kuinka monta lokkia tarvittaisiin nostamaan ihminen ilmaan?

Tarvittavan

Kuinka suuri osa maapallon meristä on tutkittu?

Vain

Miksi ilmakehä ei laajene avaruuteen päin, jos se kerran lämpenee?

voiman arvioiminen onnistuu käyttämällä newtoneita. Niiden avulla määritellään, millä voimalla maapallo vetää kappaletta puoleensa.Esimerkiksi 70-kiloisen aikuisen nostamiseen tarvitaan 686 newtonin voima. 20 kiloa painava lapsi taas nousee ilmaan 196 newtonin voimalla. Tutkimusten mukaan lintujen lentolihakset kehittävät 62,3 newtonin nostovoiman jokaista lihasten painamaa kiloa kohti.Suomessakin esiintyvä merilokki on 1,8 kilon painoisena maailman suurin lokki. Lento­lihaksia siitä on muiden lokkien lailla 23 prosenttia eli tässä tapauksessa 0,414 kiloa.Tästä voidaan laskea, että yksi merilokki tuottaa noin 25,8 newtonin nostovoiman. Siitä 17,7 newtonia menee linnun oman kehon nostamiseen ja 8,1 newtonia jää nostotyöhön.Tarvittavien merilokkien määrä 70-kiloisen ihmisen nostamiseen on näin ollen 84 ja 20-kiloisen 24.Jos nostajina olisivat maailman pienimmät lokit eli Suomessakin tutut 120 gramman painoiset pikkulokit, niitä tarvittaisiin aikuisen nostamiseksi peräti 1 265 kappaletta ja lapsen nostamiseksi 361 kappaletta. Muita lokkeja riittäisi pienempi määrä: esimerkiksi harmaalokkikoiraita tarvittaisiin aikuisen nostamiseen 122 ja naurulokkeja 575.Lokkimäärän arvioiminen on siis melko helppoa. Lokeilla ei ole kuitenkaan taipumusta tehdä tuonkaltaista työtä yhdessä.pieni osa. Tutkittujen merten tarkasta määrästä ei ole päteviä arvioita, mutta niissä on joka tapauksessa vielä hyvin paljon tuntematonta ja jännittävää tutkittavaa jäljellä.Tutkimista vaikeuttaa se, että merten pinnan alle ei näe helposti. Satelliittien avulla nähdään lähinnä vain pintojen ominaisuuksia. Äänien avulla selvitetään merenpohjan muotoja ja laatuja sekä lämpöjä.Meriveden koostumusta ja eliöitä­ tutkitaan esimerkiksi laivoilla.Merten tutkiminen on hidasta. Meret peittävät yli 70 prosenttia maapallosta, mutta tutkimuslaivat liikkuvat vain noin 20 kilometriä tunnissa.Helposti mitattavia oloja tarkkaillaan myös automaattisilla poijuilla. Suurimmilla merillä on yhteensä melkein 4­ 000 poijua yhtä aikaa toiminnassa. Näinkin suuri poijujen määrä on vähäinen, koska maapallon yhtenäisesti peittävä valtameri on erittäin suuri. Poijumäärä vastaa sitä, että koko Suomea tutkittaisiin vain kolmella paikalla.Kansainvälisessä tietokannassa on 120 vuoden kuluessa kertynyt hieman yli 15 miljoonaa sekä pinnan että syvyyksien olot taltioinutta merkintää maapallon meriltä. Se saattaa äkkiseltään kuulostaa paljolta, mutta todellisuudessa ei ole.

Ville Miettinen, 10

Lämmetessään

Miksi vanhoilla ihmisillä on harmaat hiukset?

Jokaisen

Miten muurahaiset osaavat kiivetä puuhun ja pysyä oksalla vaikka jalat ylöspäin?

Muurahaisilla

kaasut tosiaan laajenevat, jos niillä on tilaa laajeta. Ilmakehällä on tilaa laajentua vain ylöspäin eli kohti avaruutta. Näin usein tapahtuukin.Ilmakehän alin kerros eli troposfääri on lämmennyt ilmastonmuutoksen vuoksi sadassa vuodessa noin yhden asteen. Tästä voi laskea, että lämpö on laajentanut tuota pilvien ja sateiden syntypaikkaa 30–40 metriä. Troposfääri on paksuudeltaan keskimäärin kymmenen kilometriä.Samalla kun ilmakehän alaosa on lämmennyt, sen yläosa on jäähtynyt ja painunut kasaan. Syynä yläosien muutokseen on hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen vaikutus ja auringon UV-säteilyn muutokset.Tuo yläosa on kutistunut hieman enemmän kuin alaosa on laajentunut, joten kokonaisuudessaan ilmakehä on kutistunut viime vuosikymmeninä.Ilmakehän kutistumista ei ole helppoa havaita. Sen voi huomata ehkä parhaiten matalilla kiertoradoilla kulkevissa satelliiteissa. Kun ilmakehä kutistuu, ilman tiheys satelliitin radalla pienenee, jolloin satelliitin kohtaama ilmanvastuskin pienenee.hiuksen juuressa sijaitsee karvatuppi, jossa on pienenpieniä väriainetta tuottavia värisoluja. Hiusten väri johtuu tuosta väriaineesta. Useimmilla ihmisillä aine on samaa melaniini-nimistä väriainetta, joka aiheuttaa iholla rusketuksen.Väriaineen määrä vaikuttaa siihen, miten tummat hiukset kullakin ovat. Punatukkaisilla tuo aine näyttää punertavalta.Olipa ihminen puna-, vaalea- tai mustatukkainen, hiukset harmaantuvat iän myötä. Tämä johtuu siitä, että elimistön solujen lisääntyminen vähenee kun vanhenemme. Vähitellen ne kuolevat. Näin käy myös karvatuppien värisoluille. Kun ne lakkaavat erittämästä väriainetta, jäljelle jää hiusten läpikuultavan harmaa perusväri.Harmaantuminen etenee yleensä hitaasti vuosien mittaan. Sen alkamisikä vaihtelee suuresti: Joillakin harmaita hiuksia näkyy jo ennen 40 ikävuotta, kun taas joillakin 70-vuotiailla voi edelleen olla hiusten väri ennallaan.Monesti sanotaan, että suuri järkytys tai elämän vastoinkäymiset aiheuttavat harmaita hiuksia. Tiede ei ole kuitenkaan pystynyt osoittamaan, että elämänkokemukset voisivat no­peasti harmaannuttaa hiukset.ja muilla hyönteisillä on jaloissaan kynsiä muistuttavia ulokkeita, jotka ovat kuin koukkuja. Ulokkeet ovat niin pieniä, että ihminen erottaa ne vain mikroskoopilla.Jos muurahai­nen kävelee ylös puun­runkoa pitkin, koukut takertuvat tiukasti puun kuoren rosoiseen pintaan. Tämän ansiosta muurahainen ei tosiaan tipu vaikka kävelisi ylösalaisin.Mikäli kiivettävän seinämän pinta on kovin tasainen, koukut eivät kuitenkaan toimi kunnolla. Tällöin muurahaiset voivat käyttää apuna koukkujen välissä sijaitsevia tarttumapintoja saadakseen paremman pidon. Tarvittaessa nuo pinnat pullistuvat kuin ilmatyynyt.Tutkimusten mukaan Australiassa ja Etelä-Aasiassa elelevät kutojamuurahaiset voivat kantaa tarttumapintojensa ja koukkujensa avulla jopa sata kertaa oman painonsa verran ylösalaisin roikkuessaan! Myös Suomessa viihtyvät muurahaiset ovat hyvin vahvoja omaan kokoonsa nähden.