Lontoon kauppa­keskuksista ja juna-asemilta löytyi huolestuttavan paljon super­bakteereja

Lontoossa

Tutkijaryhmä

Baktereeista peräti 80 prosenttia oli vastustuskykyisiä penisilliinille.

Stafylokokit

Huolena on vastustuskyvyn siirtyminen harmittomista bakteereista vaarallisempiin.

Joka vuosi 700 000 ihmistä kuolee infektioihin, joihin lääkkeet eivät enää tepsi.

Antibiootteja

Suomessa