Maapallolla tikittää aika­pommi: mantereet hillitsevät ilmaston­muutosta, mutta kuinka kauan?

Mantereiden

Sitten kun sataa, sekin on väärin.

Ihmisen

Sisäsivuillaan raportti jopa haukkuu aiempia tutkimuksia, joissa aavikoitumista on liioiteltu.

Hiilidioksidin

Tärkeämpää

Kyse

Kuivillakin seuduilla hiilidioksidin lisääntyminen kiihdyttää kasvien kasvua.

Maapallon

Kasvihuoneilmiössä maapallo kirjaimellisesti on kasvihuone, jossa kasvit kasvavat kovempaa.

Kuivillakin

Aavikoitumisen

Aavikoitumista

Raportin 107 kirjoittajasta yksikään ei ole suomalainen.

Hiilidioksidin

Maankäytössä

Kalliokoski

Kuusipuiden työntyminen tundralle vähentää talvista albedoa.

Suomalaisen

Ylipäätään

Välillä

Monista palautemekanismeista ei varmasti tiedetä vaikutuksen suuntaa.

Raportti

Jos