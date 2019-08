Tiede

Kumimanu-pingviini ja lihan­syöjä­papukaija: Uuden-Seelannin linnusto ei lakkaa hämmästyttämästä

Uuden-Seelannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monella

Uuden-Seelannin

saaret ovat olleet linnuille samanlainen evoluution koe-eläinpuisto kuin Australia on ollut pussieläimille.Koskemattoman paratiisin eristyksissä on kehittynyt mitä kummallisimpia höyhenpeitteisiä otuksia, kun aikaa on ollut 80 miljoonaa vuotta. Tuolloin saaret erkanivat Australiasta, joka sekin oli vielä liitoksissa Etelämantereeseen.Muinoin saarilla tömistelivät esimerkiksi yli 200-kiloiset ja hevosen mittaiset lentokyvyttömät moalinnut. Sitten tuli ihminen ja nitisti ne sukupuuttoon.tutkijat ovat löytäneet eteläsaarelta fossiilin, joka kuului suurimmalle koskaan tunnetulle papukaijalle. Lisäksi otus oli luultavasti lihansyöjä. Tutkijat antoivat sille nimeksi Heracles inexpectatus, "odottamaton Herkules", sillä seitsemänkiloinen ja koiran kokoinen lihansyöjäpapukaija oli varsin yllättävä löytö.Fossiili on noin 20 miljoonaa vuotta vanha. Herkuleet kuolivat sukupuuttoon jo kauan ennen ihmistä. Tuhti möllykkä lienee ollut lentokyvytön samalla tavoin kuin nykyinen kakapo eli pöllöpapukaija. Se on monella tapaa surullinen otus.Kun saarilla ei ollut nisäkkäitä kilpailemassa, linnut saattoivat laajentaa toimialaansa pedon rooliin. Herkuleen nokka on niin kookas, että tutkijat uumoilevat sen syöneen jopa muita papukaijoja.saaren linnulla on maorinkielinen nimi. On moa, kea, kiivi, kakapo, kokako, takeho, pukeko, piwakawaka ja kumimanu. Kumimanu ei ole huono jäljitelmä presidentti Koivistosta, vaan niin ikään sukupuuttoon kuollut jättiläispingviini. Kumimanut kasvoivat aikuisen ihmisen pituisiksi ja painoivat 90 kiloa. Nimi tarkoittaa maoriksi hirviölintua. Suurenmoiset kumimanut katosivat, kun merinisäkkäät saapuivat saarten vesille. Ehkä ne joutuivat valaiden kitaan.linnusto on innoittanut myös fantasiakirjailijoita.kuulussa Kiekkomaailma-sarjassa esiintyvä kaupunkivaltio Ankh-Morpork on saanut nimensä uudenseelanninhaukkapöllöltä (morepork), joka kaupungin vaakunassa pitelee silmukkaristiä (ankh).