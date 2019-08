Tiede

Tutkijat loivat maailman ohuimman kulta­kalvon: paksuutta vain kaksi atomia

Ohuen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itsekin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leedsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Menetelmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy