Tiede

Miksi märkä tuntuu inhottavalta vaatteissa muttei iholla?

Vesi

Kuinka pian ihminen tottuu painovoimaan oltuaan kuukausia painovoimattomassa paikassa?

Ihminen

Minkä värisiä bakteerit ovat?

Yksittäiset

Voivatko ampiaiset lentää täältä Brasiliaan?

Matka

Voivatko eläimet linnoittautua?

Linnoittautumisella

muodostaa pintajännityksensä takia aluksi ohuen kalvon iholle, joka haihtuu ilmaan jo muutamassa minuutissa. Useimmiten vesi viilentää ihoa.Jos ihon ja ilman välissä on vaate, kankaan koostumus muuttuu niin, että se liimaantuu ihoon kiinni. Se tuntuu monista epämiellyttävältä.Meidän kaikkien iho on tärkeä elin kehon lämmönsäätelyssä ja olennainen myös maailman aistimiselle.Kun tunnemme ihollamme jotakin, iholta välittyy viesti aivoihin miljoonien pienenpienten hermopäiden kautta.Aivot tulkitsevat sitten tuntemukset mukaviksi tai inhottaviksi. Tuohon tulkintaan vaikuttavat osaltaan oppimamme tottumukset.On muistettava, että miellyttävät ja epämiellyttävät tuntemukset ovat yksilöllisiä.on viettänyt avaruudessa yhteen menoon pisim­millään 438 päivää. Yleensä avaruusasemalla ollaan joitakin kuukausia.Avaruuden painottomuudessa ihminen tarvitsee lihaksia paljon vähemmän kuin Maassa, eikä luustolla ole vastaavaa tukevaa tehtävää kuin täällä. Siksi lihasmassa vähenee ja luusto heikkenee. Avaruuslentäjien pitääkin harjoittaa lihaksiaan avaruusasemalla, jottei kunto romahda. Luuston heikkenemistä on vaikeampi estää.Pitkän avaruusmatkan jälkeen elimistö ei ole heti valmis Maan painovoimaan, vaan olo tuntuu aluksi raskaalta. Käveleminen on hidasta, tasapainoaisti voi olla hieman sekaisin ja verenpaine alhainen. Yleensä voimat palautuvat muutamassa kuukaudessa. Yksilöllisiä eroja on. Avaruusasemalla ahkerasti kuntoilleet voivat palautua nopeammin.bakteerit ovat niin pieniä, ettei niiden väriä saa näkyviin edes tarkan mikroskoopin avulla.Bakteerit joudutaan itse asiassa värjäämään, jotta ne saadaan näkymään edes mikroskoopilla.Kun bakteereita kasvatetaan laboratorioissa elatusaineessa, maljoihin muodostuu miljoonien bakteerien pesäkkeitä. Ne erottaa paljaalla silmälläkin.Pesäkkeitä tarkastelemalla pystytään toteamaan, että eri bakteerit ovat eri värisiä.Laboratorioissa kasvaa tälläkin hetkellä kaikenvärisiä bakteeripesäkkeitä. Niitä on esimerkiksi valkoisia, ruskeita, vihreitä, keltaisia ja pinkkejä.Värit perustuvat bakteerien tuottamiin pigmenttimolekyyleihin eli väriaineisiin.Pesäkkeiden väriä ja muotoa käytetään apuna, kun bakteereita tunnistetaan ja nimetään.Monien bakteerien latinankielinen nimi viittaakin niiden muodostamien pesäkkeiden väriin. Esimerkiksi Staphylococcus aureus -bakteerin nimen aureus tarkoittaa kullanvärisyyttä.Suomesta Brasiliaan on kyllä liian pitkä ampiaisen lennettäväksi.Pisimmillään ampiaisten on havaittu lentäneen noin 80 kilometriä omin voimin.On esimerkiksi havaintoja siitä, että jotkin puna-ampiaiset ja räystäs­ampiaiset ovat lentäneet Suomenlahden yli Viroon.Yleensä ampiaiset viettävät koko ikänsä alle kilometrin säteellä pesästään.Pitkiä matkoja lentävät yksilöt ovat kuningattaria, jotka lähtevät etsimään kauempaa pesäpaikkoja ja muutenkin parempia elinoloja. Usein syynä saattaa olla liian suuri ampiaisten määrä omalla synnyinseudulla.Joskus ampiaisia ja muita hyönteisiä voi kuitenkin kulkeutua lentokoneiden ja laivojen mukana hyvin pitkiä matkoja.tarkoitetaan yleensä sitä, että yhteisö rakentaa suojan tunkeutujia vastaan ja suojelee sitä. Eläimet tekevät usein näin.Erityisen suuria linnoitettuja rakennelmia tekevät jotkin termiittilajit. Suurimmat Australiasta löydetyt termiittien rakennelmat ovat lähes kahdeksan metrin korkuisia.Oviaukkoja vartioivat sotilaisiin kuuluvat yksilöt. Ne ruiskuttavat tarvittaessa nokkamaiseksi venyvän päänsä suusta sitkasta eritettä, joka estää tunkeutujia tehokkaasti.Suomessakin viihtyvien kekomuurahaisten rakennelmat muistuttavat niin ikään linnoituksia. Muurahaiset tarkkailevat sisäänpääsyä ja pysäyttävät vieraat tarvittaessa.Myös ampiaisten ja monien mehiläisten pesät ovat tavallaan linnoituksia. Niiden sisällä yhteisö kasvaa ja kukoistaa.Saman voi sanoa monista koralliyhteisöistä. Korallieläimet erittävät jokaisen kodin suojaksi kuoren, joka on tehty kalsiumkarbonaatista. Kivikorallit pystyvät tuottamaan yhdisteitä, jotka karkottavat niitä uhkaavia kaloja. Pienten korallien suojassa ravut puolustavat usein yhteisöään­ meritähtiä vastaan kuin palkkasotilaat.Monet muutkin eläimet linnoittautuvat tavalla tai toisella, mutta eivät niin ilmiselvällä tavalla kuin edellä mainitut.