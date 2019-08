Vanhemman on turha yrittää muokata lastaan kasvatuksella, sanoo maailmankuulu tutkija: Lopulta geenit muotoilevat elämämme

Tiede

Vanhemman on turha yrittää muokata lastaan kasvatuksella, sanoo maailmankuulu tutkija: Lopulta geenit muotoile

Usko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Adoptiotutkimukset

”Toisen lapsen jälkeen vanhemmat alkavat uskoa geeneihin”

Käyttäytymisgenetiikan

Tieteessä

Myös perhetausta vaikuttaa siihen, kuka tekee tutkinnon yliopistossa, kuka ammattikorkeakoulussa ja kuka ammattikoulussa.

Juuri

Myös

”Hyvin puutteellinen kasvuympäristö vaikuttaa kiistatta yksilön kehitykseen.”

Tunnettu

Latvala

Myös