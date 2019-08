Tiede

Pihalla voi nyt nähdä muhkeita toukkia – Puuntuhoojat tarjoilevat amiraaliperhosille alkoholia lennon aikana

Näin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toukat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puuntuhoojan

loppukesästä pihalla saattaa kohdata tumman ja pullean lyllerön. Puuntuhoojan toukat ovat liikkeellä. Jopa etusormen pituisen ja paksuisen perhosentoukan liikehdintä on määrätietoista. Tämä käsnäjalkainen nakki etenee halutessaan aika haipakkaa.Puuntuhooja elää nimensä mukaisesti puussa ja tuhoaa sitä. Toukat mupeltavat puuainesta ravinnokseen ja jäystävät puihin käytäviä. Selluloosan sulattelu ravinnoksi on sen verran hidasta puuhaa, että toukat voivat elää samassa puussa monta vuotta.tankkaavat lentobensaa yhtä ainokaista lyhyttä kesää varten. Kun kotelosta lopulta liihottelee ulos iso ja näyttävä harmaa perhonen, se ei kykene syömään mitään. Aikuisen perhosen imukärsä on surkastunut ja sen on pärjättävä toukkana keräämällään ravinnolla. Perhosen ainoa tehtävä on etsiä itselleen nopeasti kumppani ennen kuin bensa loppuu.Tähän viimeiseen koitokseen ovat täysikasvuiset toukat nyt matkalla. Ne ovat irti­sanoneet vuokrasopimuksensa edellisestä puusta ja etsivät esimerkiksi lahoa kantoa, jonka sisälle koteloitua. Ensi kesänä ne poistuvat lentämällä.latinankielinen nimi viittaa suomalaisille rakkaaseen kirkkaaseen viljatisleeseen: Cossus cossus. Nimi onkin enne: puun­tuhoojan toukat juottavat muita perhosia känniin ja haisevat itsekin etikalta. Puuta nakertavan toukan uloste sekoittuu mahlaan ja muodostaa käynyttä alkoholipitoista mönjää. Sitä maistelemaan hakeutuvat erityisesti amiraaliperhoset.Amiraaliperhosten suhtautuminen lentoturvallisuuteen on yleisestikin väljää. Ne hörpöttelevät kärsällään esimerkiksi käyneitä hedelmiä ja ovat toisinaan silmin nähden humalassa. Niiden lento muuttuu epävarmaksi eivätkä ne reagoi ärsykkeisiin.Puuntuhoojaperhonen itse ei kesäviiniä nauti. Se haistaa kuitenkin alkoholin ja saattaa hakeutua viinisyötille etsimään seksiseuraa. Ja niin saa alkunsa seuraava toukkasukupolvi.