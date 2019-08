Tiede

Ihmiskunnan historian kenties kunnian­himoisin hanke etenee: Uusi teknologia saattaa saavuttaa Maan kaltaisen

</iframe<br /><br /><span class="votsikko">Starshotin </span>julkistuksesta on nyt yli kolme vuotta. Hanke on edennyt pienin askelin.<br /><br />Avaruuspurjeiden materiaaleja on pohdittu. Pinnan pitää olla mahdollisimman heijastava ja hiustakin ohuempi eli kevyt. Samalla sen on kuitenkin kestettävä laserin raju työntöpaine.<br /><br />Yksi ehdokas pinnoitteeksi on kvartsin kaltainen piidioksidi. Muita vaihtoehtoja ovat lasi tai timantti.<br /><br />Emopurje vapauttaa alkumatkalla sisältään tuhatkunta pientä radiopurjetta, jotka ovat korkeintaan metrin kokoluokkaa. Purjeen keskellä sirun pitää painaa vähemmän kuin paperiliitin eikä se saa olla postimerkinkään kokoa.<br /><br />Nämä pienet purjeet ohittavat k­ääpiöplaneetta Pluton kolmessa päivässä. Pluto sijaitsee aurinkokuntamme reunalla, noin 310 valominuutin päässä Maasta.<br /><br />Hyvällä vauhdilla avaruus­sirujen armada on perillä 20–30 vuodessa. Matkalla purjeiden kamerat voisivat kuvata asteroideja.<br /><br /><span class="votsikko">Toiveita </span>on lisännyt se, että avaruuspurje Lightsail 2 onnistui kokeilussa heinäkuussa 2019.<br /><br />Se sai Auringon fotoneista lisää energiaa ja kohosi sen avulla korkeammalle kiertoradalle. Muuta tehtävää avaruuspurjeella ei tällä kertaa ollut. Kokeen rahoitti riippumaton avaruus­järjestö Planetary Society.<br /><br />Vaikka purjeet tehdään kestäviksi, kärsii armada varmaan tappioita matkalla. Tulee laite­vikoja. Osaan Starshipin purjeista iskee todennäköisesti avaruuden kiviä. Osa katoaa avaruuden kaasuihin.<br /><br />Silti osa pääsee maaliinsa, Kentaurin tähdistöön.<br /><br /><iframe id='autoresize38986' class='autoresize ' allowfullscreen='true' allowvr='true' src='https://interactive.hs.fi/arkku/public/generated/38986CByDk/?verticalscroll=false&horizontalscroll=false' width='100%' height='' scrolling='no' frameBorder='0' style='border:none;min-width: 100%;width: 100px;*width: 100%;'>

