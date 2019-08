Tiede

Raekuuro tappoi yli 11 000 vesi­lintua Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Big Lake -järvellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amerikassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman