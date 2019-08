Tiede

Kuuden tunnin työ­päivä saattaisi ahdistaa tieto­työläistä, sanovat asiantuntijat

Liikenne-

Ihminen

Väljä työaika on myös itsessään arvokasta.

Työajan

Väljä

Työajan

Hyvä kysymys on myös se, mitä ihmiset tekisivät lisääntyneellä vapaa-ajallaan.

Työajan

Hyvä

Monet

Yleisesti