Tiede

Mitä tapahtuu, jos kyy­käärme puree ranta­käärmettä?

Käärmetutkimus

Mitä tapahtuisi jos maapallolla ei olisi painovoimaa tai se olisi kaksinkertainen?

Jos

Miksi banaani on liukas?

Banaanin

Jos ihminen ei pysty hengittämään suulla ja nenällä, niin voiko hengittää korvien kautta?

Ihminen

Kuinka monta kilogrammaa ruokaa yksi pesukarhu syö elämänsä aikana?

Pesukarhu

ei tunne tällaista tapausta, enkä ole myöskään kuullut näin käyneen.Kyy ja rantakäärme tulevat normaalisti mainiosti toimeen keskenään. Rantakäärme ei kuulu kyyn ravintoon, joten kyy tuskin puraisisi rantakäärmettä ruokaa saalistaessaan.Jos kyykäärme jostakin syystä hätääntyisi rantakäärmeen läheisyydessä ja purisi sitä, kyy ei mitä todennäköisimmin käyttäisi myrkkyä. Se säännöstelee myrkkyään tarkoin. Kyy käyttäisi pelkkiä teräviä hampaitaan. Tällaisen pureman tarkoituksena on varoittaa toista eläintä.Jos kaikesta huolimatta kävisi niin, että kyyn myrkkyä pääsisi rantakäärmeen kehoon, se vaikuttaisi todennäköisesti samalla tavalla kuin muihinkin eläimiin.Puremakohdassa syntyy kudosten tuhoa, turvotusta ja kovaa kipua. Rantakäärme kärsisi luultavasti myös mustelmista, sisäisestä verenvuodosta ja verenkierron vaikeutumisesta. Siltä voisi mennä lopulta taju.Pahimmassa tapauksessa rantakäärme voisi kuolla. Se olisi mahdollista etenkin, jos purtu yksilö olisi nuori ja pienikokoinen. Kuolema aiheutuisi voimakkaista sisäistä verenvuodoista, verenkierron tukoksista, hengityksen lamaantumisesta ja lopulta sydämen pysähdyksestä.Mitä suurempi purtu rantakäärme olisi, sitä suuremmat mahdollisuudet sillä olisi selvitä pienemmin oirein. Aikuinen rantakäärme voi olla jopa kaksi tai kolme kertaa suurempi kuin kyy.maapallon painovoima yhtäkkiä häviäisi, kaikki ihmiset, rakennukset ja muut eliöt ja asiat­ irtaantuisivat maasta ja sinkoutuisivat avaruuteen. Sama koskisi meriä ja ilmakehää. Lopulta koko maapallo hajoaisi.Elämän tekisi mahdottomaksi myös se, jos Maan painovoima yhtäkkiä kaksinkertaistuisi. Eläimet, kasvit, sillat ja rakennukset eivät kestäisi ylimääräistä painoa. Maapallo puristuisi kasaan. Se aiheuttaisi valtavia maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia.Oikeasti kumpaakaan ei voi tapahtua. Maan painovoima kaksinkertaistuisi vain, jos sen halkaisija kasvaisi kaksinkertaiseksi tai se olisi kokonaan lyijyä, jonka tiheys on kaksinkertainen maapalloon nähden. Paino­voiman katoamiselle ei ole kuviteltavissa mitään syytä.Aurinkokuntamme pienten taivaankappaleiden, kuten esimerkiksi asteroidien, pinnalla vallitsee sen sijaan lähes painoton tila. Maapalloa hieman suuremmilla tai tiheämmillä planeetoilla aurinkokuntamme ulkopuolella voi puolestaan olla Maahan nähden kaksinkertainen painovoima. Emme vain tunne niitä vielä kylliksi.Heikki Salotähtitieteen professoriOulun yliopistokuoreen liukastuminen on vanha ja toimiva vitsi.Kuoren lisäksi banaanin syötävä sisuskin on liukas. Sen huomaa jo banaanin palaa kädessä pitäessä ja sitä maistellessa.Banaanin palan liukkaus johtuu ensinnäkin siitä, että se on sileämpi kuin vaikkapa mansikka tai kurkku. Toisekseen banaanin muodostavat pienen­pienet solukot hajoavat hedelmää rutistettaessa. Tällöin niiden sisältä vapautuu liukasta nestettä.Banaanin kypsyessä solukoiden kasvisoluja ympäröivät ja yhdistävät soluseinät hajoavat ja hedelmä pehmenee. Samalla banaanin tärkkelys hajoaa sokereiksi, jolloin hedelmästä tulee mehukkaampi. Tällöin banaanista tulee yleensä raakaa banaania liukkaampi.Banaanin kuoressa taas on mikroskooppisen pieniä rakkuloita, jotka rikkoutuessaan esimerkiksi kengän alla vapauttavat niin ikään liukkautta lisäävää nestettä.Kuori on myös hyvin sileä pinnaltaan. Jos tulee astuneeksi banaanin päälle, pito riippuu myös banaanin alla olevan alustan sileydestä.hengittää yleensä nenän kautta. Jos nenä on tukossa esimerkiksi nuhan takia, hengitämme suun kautta. Korvien kautta hengittely ei onnistu.Nenästä lähtee kyllä molempien korvien suuntaan korvatorvi. Vain muutaman millimetrin levyinen torvi kulkee tarkemmin sanottuna nenänielusta väli­korvaan. Välikorvan ja ulkokorvan välissä on kuitenkin vastassa tärykalvo. Se estää ilman pääsyn korvaan ja korvasta.Tärykalvo on halkaisijaltaan senttimetrin kokoinen. Vaikka tärykalvoon olisi tullut reikä, kuten joskus käy esimerkiksi kovan äänen tai iskun takia, ilman reitti nenän ja korvan kautta olisi aivan liian kapea hengittämistä varten.on sekasyöjä. Suurin syy pesukarhun menestymiseen monissa elinympäristöissä on juuri sen kyky käyttää ravintonaan lähes mitä tahansa.Se syö viljelysten antimia, äyriäisiä, linnun munia ja haaskoja. Roska-astioiden sisältö on pesukarhuille juhla-ateria.Korkeasaaressa on viisi pesukarhua, jotka syövät 1,8 kilo­grammaa ruokaa päivässä. Yhden eläimen osuus on siis noin 360 grammaa. Ne syövät koiran kuivaruokaa, kasviksia, hedelmiä, pähkinöitä, simpukoita, hyönteisiä ja kananmunia.Talvella pesukarhut nukkuvat kevyttä talviunta noin 3–4 kuukautta, kun ravintoa ei ole saatavilla. Talviunen aikana ne heräävät harvakseltaan syömään pieniä annoksia. Vuodessa ruokaa kuluu yhtä pesukarhua kohden noin 100 kiloa.Eläintarhassa pesukarhu voi elää jopa 20-vuotiaaksi, jolloin se syö elämänsä aikana melkein 2 000 kiloa ruokaa. Luonnossa pesukarhut elävät 5–12 vuotta, eli ruokaa kuluu yhden pesukarhun elämän aikana 500–1 200 kilogrammaa.