Tiede

Etiopiasta löydettiin 3,8 miljoonaa vuotta vanha kallo, joka kuuluu nyky­ihmisen esi-isälle

Etiopiasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Löydetyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy