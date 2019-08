Tiede

Tutkimus: Optimisti elää pidempään

Optimismi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Optimistisimmat henkilöt elivät myös muita todennäköisemmin yli 85-vuotiaiksi.

Kun asiaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valoisammin ajattelevat saattavat olla motivoituneempia pitämään parempaa huolta itsestään.

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulosten