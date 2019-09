Tiede

Nyt voit ehdottaa nimeä eksoplaneetalle: ”Kuuma Jupiter” kaipaa suomalaisuuteen liittyvää nimeä

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Planeetat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkemmat