Runsas kännykänkäyttö ei ole yhteydessä teinin pahaan oloon, tutkimus kertoo – Ahkerasti viestittelevät nuoret voivat jopa muita paremmin

Tiede

Runsas kännykänkäyttö ei ole yhteydessä teinin pahaan oloon, tutkimus kertoo – Ahkerasti viestittelevät nuoret

Katse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kysymys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy